«Круг замкнулся»: психолог Розенберг оценила скандал Харламова и Асмус

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Романтические отношения актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова начались в социальных сетях и очень быстро от виртуального общения перешли в реальное. В 2013 году пара поженилась и стала родителями дочери Анастасии. Но через восемь лет брак распался. И, как долгое время казалось, завершился спокойным разводом. Но в декабре бывшие супруги стали выяснять отношения в Сети, вынеся на публику скандальные подробности.

Оказалось, что звезды продолжают жить в одном доме. Юморист сказал, что до сих пор финансово полностью обеспечивает Асмус. Артистка заявила о лживости этих слов экс-мужа и обвинила его в психологическом насилии. По ее словам, Харламов угрозами запретил ей съезжать из особняка в Московской области.

За перепалкой знаменитостей в Сети следила вся страна. Они, живя в одном доме, выясняли отношения публично. Психолог Любовь Розенберг оценила скандал между экс-супругами, призвав сделать поправку на их медийность.

По ее словам, правда о непростой обстановке в доме звезд в любом случае когда-нибудь всплыла бы. Разногласия между ними достигли максимума, что в результате вылилось в громкий скандал. Асмус оказалась в незавидной позиции, поэтому и молила общество о помощи. Ей не позавидуешь, отметила специалист.

— Круг замкнулся, так как отношения знаменитостей в итоге начались и заканчиваются в соцсетях. Однако конфликт будут решать только эти два человека, отношения между которыми сейчас в фазе кризиса. Безусловно, Кристина ищет поддержки от общества, ощущая свою уязвимость и наличие ребенка. Думаю, что у Гарика свои, весомые для него, аргументы, — объяснила корни скандала звезд Розенберг изданию StarHit.

Мама Харламова Наталья, судя по ее социальным сетям, не поддерживает отношений с Асмус, но проявляет благодушие в отношении его бывшей пассии Катерины Ковальчук. Так, Наталья и Катерина нередко обмениваются любезностями и оставляют на страничках друг друга в интернете смайлики в виде сердец.