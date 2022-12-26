Американский профессор Рабил рассказал об ослаблении доллара из-за санкций против РФ

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Кризис на Украине ослабил позиции американского доллара и укрепил глобальное представление, что многополярная система лучше подходит для мира. Об этом заявил профессор политологии Атлантического университета Роберт Рабил.

В настоящее время доллар является основной валютой, большинство финансовых операций в мире проводятся в ней. Но с 2000 года многие государства пытаются уйти от использования доллара в международных расчетах. Данные усилия в последнее время «набирают обороты», так как многие страны Североатлантического альянса поддержали Украину и ввели санкции в отношении РФ, отметил он.

— В июне на саммите БРИКС обсуждалась разработка новой международной резервной валюты. В марте ЕАЭС достиг соглашения о необходимости разработки новой международной валюты. Россия уже сделала юань своей де-факто резервной валютой, а Иран стал использовать риал и рубли в торговых обменах с РФ, — написал профессор в статье на французском портале Brunobertez.

Кроме того, КНР разработала стратегию по введению фьючерсов на сырую нефть, которые номинированы в юанях, и оплате импорта в собственной валюте, а не в долларах. Китай и Саудовская Аравия ведут переговоры о том, чтобы Эр-Рияд установил цену на часть своей нефти, продаваемой Пекину, в юанях. Для китайских лидеров нынешний кризис «обнажил многие проблемы меняющегося мира». Теперь ответственность за формирование «нового порядка» лежит на КНР, арабских государствах и многих других странах, заявил эксперт.

На фоне санкций в отношении РФ доверие к доллару утрачивается, многие страны пытаются снизить его использование в расчетах.

Текущее ослабление рубля связано в основном с ростом импорта в Россию. Об этом 22 декабря сообщил глава Минфина Антон Силуанов.