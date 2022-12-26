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Стала известна стоимость ремонта взорванного трубопровода «Северный поток»

Евгений Жуков
В мире
Стала известна стоимость ремонта взорванного трубопровода «Северный поток»
Фото: shutterstock

Оператор «Северного потока», компания Nord Stream AG, занимается оценкой стоимости ремонта труб газопровода и возобновлением подачи газа. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

В статье говорится, что восстановление одной трубы газопровода может стоить порядка 500 миллионов долларов. Каким должен быть объем ремонтных работ для восстановления подачи газа, в материале не уточняется.

На сегодняшний день профильные специалисты занимаются анализом того, сколько времени поврежденные при подрыве трубы смогут выдерживать воздействие соленой воды.

До этого вице-премьер России Александр Новак рассказал, что с технической точки зрения возможность ремонта газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» сохраняется, однако для реализации плана необходимы деньги и время.

Инцидент на «Северном потоке — 2» произошел 26 сентября, когда специалисты зафиксировали падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока»: позже стало известно, что на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.

Ремонт Энергетика Северный поток
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