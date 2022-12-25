Новак назвал возможным с технической стороны ремонт «Северных потоков»

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С технической точки зрения возможность ремонта газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» сохраняется, однако для реализации плана необходимы деньги и время. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил вице-премьер России Александр Новак.

— Специалисты, которые занимаются такими вопросами, говорят, что технические возможности есть, но это требует денег, времени. Пока расследование не закончено, сложно сказать, когда будет восстановлена эта инфраструктура и сколько это будет стоить, — цитирует вице-премьера ТАСС.

Инцидент на «Северном потоке — 2» произошел 26 сентября, когда специалисты зафиксировали падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Газпром был допущен к месту взрыва на «Северных потоках». По его словам, в результате происшествия образовались две воронки, а разрыв труб составил больше 200 метров. О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение — в материале «ВМ».