«Желтый» уровень опасности из-за снегопада объявили в Москве 27 декабря

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Синоптики объявили в Московском регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидающегося снегопада с вечера вторника, 27 декабря, до вечера среды, 28 декабря. Об этом в понедельник, 26 декабря, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

— Желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Предупреждение о сильном снегопаде будет действовать в Москве с 21:00 27 декабря до 21:00 28 декабря. Аналогичные погодные условия ожидаются и в Подмосковье, отмечается на сайте Гидрометцентра.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе 27 декабря ожидаются метели с порывами ветра до 12 метров в секунду. При этом днем может пройти мокрый снег из-за повышения температуры воздуха.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что пик волны холода придется на ночь 27 декабря. Тогда в столице температурные показатели опустятся до минус 10–12 градусов, а в Подмосковье — до минус 12–14.