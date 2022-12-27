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Анастасия Ракова: Москва продолжит оказывать поддержку семьям мобилизованных горожан

Лейла Алиева
Город
Анастасия Ракова: Москва продолжит оказывать поддержку семьям мобилизованных горожан
Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В столице продолжат принимать меры поддержки семей мобилизованных граждан. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 27 декабря.

— Обращаются к нам по всем возможным проблемам, поэтому мы сразу выбрали тактику решения максимального числа возможных вопросов, исходя из потребностей каждой семьи. Среди них трудоустройство, обучение, устройство пожилых родителей в социальные учреждения и предоставление им социальных помощников на дому, — рассказала заммэра.

Москвичи обращались за помощью по более 40 тысячам различных случаев, 97 процентов из которых на данный момент уже решены. Также 16 тысяч человек получили дополнительные ежемесячные выплаты от города в размере 50 тысяч рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

В преддверии Нового года в Москве начались акции, которые направлены на поддержку участников спецоперации. Так, например, в центрах «Мои документы» проходит акция «Письма для наших героев». Москвичи могут подписать и отправить открытки российским военным.

Анастасия Ракова Мобилизация Гуманитарная помощь
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