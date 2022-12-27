Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета столичного фонда ОМС за 2021 год

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон «Об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города во вторник, 27 декабря.

Согласно документу, бюджет фонда за указанный год исполнен по доходам в сумме 392,4 миллиарда рублей, а по расходам — в сумме 391,9 миллиарда рублей. Таким образом, доходы превысили расходы. Это объясняется тем, что необходимо провести окончательные расчеты в 2022 году по оплате медицинской помощи, которая была оказана в 2021 году, отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

9 ноября Сергей Собянин подписал закон «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Согласно документу, планируемый объем доходов бюджета фонда ОМС на 2023 год составит 401,48 миллиарда рублей, на 2024 год — 428,6 миллиарда рублей, на 2025 год — 450,85 миллиарда рублей.