Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета столичного фонда ОМС за 2021 год
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон «Об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города во вторник, 27 декабря.
Согласно документу, бюджет фонда за указанный год исполнен по доходам в сумме 392,4 миллиарда рублей, а по расходам — в сумме 391,9 миллиарда рублей. Таким образом, доходы превысили расходы. Это объясняется тем, что необходимо провести окончательные расчеты в 2022 году по оплате медицинской помощи, которая была оказана в 2021 году, отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.
9 ноября Сергей Собянин подписал закон «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
Согласно документу, планируемый объем доходов бюджета фонда ОМС на 2023 год составит 401,48 миллиарда рублей, на 2024 год — 428,6 миллиарда рублей, на 2025 год — 450,85 миллиарда рублей.