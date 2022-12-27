Рудковская и Плющенко признались, что потеряли дочь

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Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко рассказали, что у них могла бы родиться дочь.

Первого сына Сашу Рудковская родила сама, а второго — Арсения — вынашивала суррогатная мать. Изначально ей подсадили два эмбриона — мальчика и девочку, однако прижился только эмбрион мальчика.

— Я спросила у врачей, почему так. Мне ответили, что девочки у нас слабые, а мальчики — сильные, — поделилась продюсер.

Однако супруги не теряют надежды и хотят в скором времени снова попробовать суррогатное материнство, чтобы у них появилась долгожданная дочь, рассказала Рудковская в эфире программы «Секрет на миллион».

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