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Стало известно, кто является отцом дочери Тутберидзе

Георгий Соланович
Общество
Стало известно, кто является отцом дочери Тутберидзе
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Знаменитый тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не любит говорить по поводу семейных дел и долго скрывала от публики отца своей дочери Дианы. Однако недавно наследница Этери опубликовала фотографию со своим отцом, тем самым раскрыв многолетнюю тайну.

После этого в Сети была найдена информация о бывшем муже знаменитого тренера. Им оказался ее партнер по шоу Николай Аптер, с которым она работала более четырех лет и обручилась в 1995 году, отмечается в сертификате о браке в архиве округа Кларк, штата Невада.

Пара тогда не стала менять фамилии, а позже их судьбы разошлись: Николай остался в Америке, а Этери вернулась в Россию, передает StarHit.

До этого супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о своем отношении к тренеру Этери Тутберидзе. По ее словам, Этери не только хороший тренер, но и прекрасный менеджер. Так, Тутберидзе подняла женское одиночное катание на недосягаемый уровень и выстроила уникальную систему подготовки будущих чемпионов.

супруг Семья Этери Тутберидзе
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