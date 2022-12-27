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Москвичи смогут увидеть новогодний звездопад и самое большое Солнце 4 января

Александр Афонин
Город
Москвичи смогут увидеть новогодний звездопад и самое большое Солнце 4 января
Фото: https://pixabay.com

В ночь на 4 января следующего года жители столицы смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды, когда в небе будет видно до 110 метеоров в час. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария во вторник, 27 декабря.

— В ночь с 3 на 4 января прольется первый новогодний звездопад — в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 110 метеоров в час — это один-два метеора в минуту при ясном небе, — говорится в сообщении.

Кроме того, 4 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца. Благодаря этому москвичи смогут увидеть самый большой солнечный диск в предстоящем новом году. Помимо этого, в 2023 году пройдет четыре затмения — два солнечных и два лунных, отмечается на сайте планетария.

С 21 декабря Центр современного искусства М'АРС и компания «ИнтеркосмосМедиа» проводят мультимедийную интерактивную выставку «Реальный космос». Проект художественно воссоздает атмосферу Международной космической станции, демонстрирует виды планеты, а также рассказывает о работе и досуге космонавтов.

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