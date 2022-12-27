Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МВД Украины: 702 объекта критической инфраструктуры страны повреждено с начала года

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МВД Украины: 702 объекта критической инфраструктуры страны повреждено с начала года
Фото: Unsplash

Более 700 объектов критической инфраструктуры получили повреждения на территории Украины с февраля 2022 года. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил первый замминистра внутренних дел страны Евгений Енин.

По его словам, на текущий момент известно о 35 тысячах поврежденных объектах Украины вследствие российских атак. В частности, речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и других, передает ТАСС.

До этого заместитель главы киевской администрации Петр Пантелеев рассказал, что украинская столица на протяжении всей зимы будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что полноценное восстановление энергетической системы страны на данный момент не представляется возможным. При этом украинский лидер отметил, что власти постоянно увеличивают генерацию и поставки электричества.

В свою очередь 6 декабря гендиректор украинской энергопоставляющей компании YASNO, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко заявил, что периодические отключения электричества на Украине продлятся минимум до марта 2023 года.

Украина Электроэнергия Инфраструктура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте