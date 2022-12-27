МВД Украины: 702 объекта критической инфраструктуры страны повреждено с начала года

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Более 700 объектов критической инфраструктуры получили повреждения на территории Украины с февраля 2022 года. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил первый замминистра внутренних дел страны Евгений Енин.

По его словам, на текущий момент известно о 35 тысячах поврежденных объектах Украины вследствие российских атак. В частности, речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и других, передает ТАСС.

До этого заместитель главы киевской администрации Петр Пантелеев рассказал, что украинская столица на протяжении всей зимы будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что полноценное восстановление энергетической системы страны на данный момент не представляется возможным. При этом украинский лидер отметил, что власти постоянно увеличивают генерацию и поставки электричества.

В свою очередь 6 декабря гендиректор украинской энергопоставляющей компании YASNO, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко заявил, что периодические отключения электричества на Украине продлятся минимум до марта 2023 года.