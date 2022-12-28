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Посвященный Московскому скоростному диаметру сайт заработал для жителей столицы

Полина Долганова
Город
Посвященный Московскому скоростному диаметру сайт заработал для жителей столицы
Фото: Pexels

Сайт, посвященный Московскому скоростному диаметру (МСД), заработал в столице. Об этом стало известно в среду, 28 декабря.

Теперь москвичи могут узнать больше информации о диаметре, ознакомиться с правилами проезда и способами оплаты с 2 января.

Также в сервисе заработала интерактивная карта МСД со всеми развязками и появились актуальные данные о ходе строительства дороги и льготных категориях водителей, которые могут передвигаться по диаметру на бесплатной основе.

Вопросы об МСД можно оставить на порталах transport.mos.ru, msd.mos.ru и в приложении «Парковки России». Также для москвичей работает специальный чат-бот, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что МСД позволит снизить выбросы от автомобильного транспорта на 20 процентов.

Заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов рассказал «Вечерней Москве», что МСД должен обеспечить сквозной проезд, минуя центральную часть города, и разгрузить МКАД и вылетные магистрали.

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