СМИ: В России предложили запретить ввоз зарубежных компьютеров

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Российская IT-компания ICL выступила с предложением о запрете ввоза в страну компьютеров Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. Об этом говорится в письме гендиректора ООО «Айсиэл Техно» Евгения Степанова, направленным 8 декабря главе Минцифры Максуту Шадаеву.

— С такой инициативой выступила отечественная компания ICL, стимулируя при этом спрос на отечественные товары с помощью программы 20 процентов кэшбэка, — говорится в сообщении.

Ритейлеры и чиновники, как уточняется, поддерживают идею запустить программу кэшбэка, однако выступают против ограничения параллельного импорта. Они предупредили, что из-за введения подобной инициативы появляется риск сокращения ассортимента и роста нелегальных поставок, пишет «Коммерсант».

До этого американская корпорация Microsoft вернула возможность скачивания операционной системы Windows для жителей России — пользователи могут вновь скачивать и устанавливать Windows 11,10, Windows 8.1. и Windows 7. Страница для скачивания популярной операционной системы снова стала доступной для пользователей на русском языке без использования сервисов VPN.

Эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, почему Windows вновь стала доступна для скачивания с сайта Microsoft в России. По его словам, иностранный бизнес понимает, что его место в России займут, как только он покинет страну.