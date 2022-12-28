Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: В России предложили запретить ввоз зарубежных компьютеров

Араз Салехов
Общество
СМИ: В России предложили запретить ввоз зарубежных компьютеров
Фото: Unsplash

Российская IT-компания ICL выступила с предложением о запрете ввоза в страну компьютеров Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. Об этом говорится в письме гендиректора ООО «Айсиэл Техно» Евгения Степанова, направленным 8 декабря главе Минцифры Максуту Шадаеву.

— С такой инициативой выступила отечественная компания ICL, стимулируя при этом спрос на отечественные товары с помощью программы 20 процентов кэшбэка, — говорится в сообщении.

Ритейлеры и чиновники, как уточняется, поддерживают идею запустить программу кэшбэка, однако выступают против ограничения параллельного импорта. Они предупредили, что из-за введения подобной инициативы появляется риск сокращения ассортимента и роста нелегальных поставок, пишет «Коммерсант».

До этого американская корпорация Microsoft вернула возможность скачивания операционной системы Windows для жителей России — пользователи могут вновь скачивать и устанавливать Windows 11,10, Windows 8.1. и Windows 7. Страница для скачивания популярной операционной системы снова стала доступной для пользователей на русском языке без использования сервисов VPN.

Эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, почему Windows вновь стала доступна для скачивания с сайта Microsoft в России. По его словам, иностранный бизнес понимает, что его место в России займут, как только он покинет страну.

импортозамещение Россия Компьютеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Все мнения
О проекте