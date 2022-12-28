Мужчина пытался задушить свою жену из-за некрасивой гирлянды в Красноярском крае

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Пьяный мужчина из Железногорска Красноярского края попытался задушить жену из-за того, что супруга повесила на кухне некрасивую гирлянду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 28 декабря.

По данным ведомства, преступление произошло в квартире жилого дома в поселке Первомайский. Местный житель, проживающий вместе с 48-летней супругой, весь день выпивал, после чего пошел спать. Пока мужчина отдыхал, его супруга украсила жилище к Новому году.

Проснувшись, муж пришел на кухню и заметил, что супруга повесила старую гирлянду, горящую только одним цветом. Из-за этого у семейной пары произошел конфликт. В разгар ссоры мужчина сорвал гирлянду и попытался задушить ею потерпевшую. Женщина смогла вырваться, после чего покинула квартиру и вызвала полицию.

Фото: Пресс-служба МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск

Прибывший наряд полиции задержал 47-летнего безработного подозреваемого, который был на момент поимки пьян.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Теперь фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Другая семейная ссора закончилась госпитализацией пострадавшей с серьезными ожогами. На северо-западе Москвы ревнивый муж поссорился с женой и в разгар конфликта облил женщину горючей жидкостью, после чего поджег ее.