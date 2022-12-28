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Мурашко назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к концу года

Араз Салехов
Общество
Мурашко назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к концу года
Фото: Пресс-служба Госдумы

В России ожидаемая продолжительность жизни к концу года составит 72,4 года. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Мы видим, что ожидаемая продолжительность жизни составит выше, чем 72,4 года. Это показатели, которые по сравнению с 2021 годом улучшились на 2,4 года. Это пока прогнозные показатели, я думаю, что по факту они будут несколько выше, — сказал глава ведомства в интервью телеканалу «Россия 24».

До этого Мурашко заявил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни с конца 2021 года вырос в России на 1,8 года. По его словам, в России наблюдается траектория снижения смертности.

В середине июля президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам второго квартала этого года смертность в России снизилась до уровня 2019-го, а средняя продолжительность жизни составила 73 года. Глава государства уточнил, что сотрудники медицинских учреждений в период пандемии коронавирусной инфекции показали высокий уровень профессионализма. По его словам, плоды их работы в настоящее время сильно отражаются на жизни общества.

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