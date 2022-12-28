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Политолог рассказал, как Запад может ответить на отказ поставлять нефть по «ограниченным» ценам

Рафаэль Залян
Полина Долганова

Сюжет: 

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Политолог рассказал, как Запад может ответить на отказ поставлять нефть по «ограниченным» ценам
Фото: depositphotos

Запад в качестве ответа на отказ Москвы поставлять нефть по «ограниченным» ценам может попытаться заблокировать для РФ морские перевозки, с помощью которых она поставляет на внешний рынок сырье. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

— Ответной мерой Запада на отказ со стороны России поставлять нефть по «ограниченным» ценам может стать попытка заблокировать для РФ морские перевозки, посредством которых она поставляет на внешний рынок свою нефть, — заявил специалист.

Он также рассказал, что вопрос о введении запрета на продажу нефти при использовании потолка цен долго терзал представителей российской власти, однако в итоге принципы оказались важнее денег.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен западными странами в отношении российской нефти.

В тексте указа сообщается, что глава государства запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов тем странам, которые прописывают в контрактах потолок цен на данный вид энергоносителя. Помимо этого, российский лидер запретил поставлять нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.

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