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Московский зоопарк показал играющего в снегу медведя Диксона

Лейла Алиева
Город
Московский зоопарк показал играющего в снегу медведя Диксона
Фото: Пресс-служба зоосада
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Медведь Диксон обрадовался снегопаду в Московском зоопарке. Об этом рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова в среду, 28 декабря.

— Ох уж эта переменчивая погода! Сегодня снова снегопад, и Диксон этому очень рад — с самого утра рыхлит снег в уличном вольере. А мы радуемся вместе с Диксоном, — написала она в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

Впервые в свой заснеженный уличный вольер Диксон вышел 15 декабря. Акулова отметила, что для медведя это был первый естественный снег в зоопарке, в котором он смог вдоволь поваляться.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в Москве уже выпала двухмесячная норма осадков. Высота снежных покровов в городе достигла 30 сантиметров.

В свою очередь специалист метеорологического центра «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что к вечеру 28 декабря снегопад в городе прекратится. При этом стоит ожидать повышения атмосферного давления до 745 миллиметров ртутного столба.

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