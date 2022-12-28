NYT: США помогают ВСУ нацеливаться на места запуска российских беспилотников

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Соединенные Штаты оказывают помощь украинской армии в нацеливании на места запуска российских беспилотников, сообщает газета The New York Times в среду, 28 декабря.

— Силы США помогают украинским войскам в нацеливании на места, где беспилотники готовятся к запуску. Это сложная задача, поскольку россияне перемещают места запусков: с футбольных полей до парковок, — говорится в материале.

Газета утверждает, что действия Штатов связаны с реализацией программы Вашингтона, нацеленной на лишение Ирана возможности производить беспилотники и якобы передавать их России для использования на Украине.

Так, США планируют не позволить Ирану развивать возможности по производству БПЛА, усложнить их запуск для РФ, а также предоставить ВСУ средства, которые смогут сбивать дроны.

По данным NYT, масштаб этой программы США подтвердила представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Эдриен Уотсон. Она также заявила, что в данный момент Вашингтон ищет способы прекращения производства иранских БПЛА путем санкций.

В начале ноября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран поставлял беспилотники в Россию в малых количествах за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине. При этом он назвал ложной информацию о поставках в РФ иранских баллистических ракет.