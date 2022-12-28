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Вход в ГМИИ имени Пушкина по четвергам будет бесплатным для людей старше 60 лет

Георгий Соланович
Город
Вход в ГМИИ имени Пушкина по четвергам будет бесплатным для людей старше 60 лет
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Вход в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина по четвергам, согласно новой билетной политике, будет бесплатным для людей старше 60 лет, сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 28 декабря.

— В преддверии новогодних праздников Пушкинский представляет новую билетную политику. В музее вводится бесплатный день посещения музея для людей старше 60 лет. Каждый четверг посетители старше 60 лет смогут попасть в музей бесплатно, — говорится в сообщении в Telegram-канале музея.

По бесплатному билету можно будет попасть на основную экспозицию музея, а также на временные выставки. Входной билет можно оформить на сайте организации или в кассе в день посещения. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий возраст.

До этого сообщалось, что столичные школьники и студенты колледжей могут бесплатно посещать городские культурные площадки по карте москвича или «Москвенок». Автобус довезет до музеев и привезет обратно в образовательное учреждение. Для этого необходимо только оставить заявку, а перевозчик предоставит комфортный и безопасный транспорт.

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