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Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы

Александр Афонин
Политика
Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, в процессе которого они обсудили вопросы сотрудничества стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 28 декабря.

— Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, — говорится в сообщении.

Во время разговора лидеры России и Кубы подтвердили готовность приступить к постепенной реализации договоренностей, которые были достигнуты во время визита Диас-Канеля в Москву. Особое внимание президенты уделили совместным проектам в сфере энергетики, промышленности и так далее, отметили на официальном сайте Кремля.

До этого Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время диалога лидеры двух государств обсудили вопросы трехсторонних договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном. Также Путин поднял тему обеспечения безопасности на границе с Арменией.

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