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Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных сведений о сыне Байдена Хантере

Юлия Курганова
В мире
Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных сведений о сыне Байдена Хантере
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР), которое проводит расследование пропажи ноутбука Хантера Байдена — сына действующего главы Америки Джо Байдена, — незадолго до выборов 2020 года замолчало «неудобную» информацию, связанную с этим делом.

— Управление ФБР, которое расследует дело Хантера Байдена, отправило много запросов цензурного характера, чтобы сохранить конфиденциальность плохих сведений незадолго до выборов 2020 года. Те же самые люди, которые вели расследование, следили за тем, чтобы он не получил никакой дурной славы, — написал он в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, данная ситуация является «возмутительным позором», и за ней стоят те же люди, которые ранее обвиняли его в причастности к махинациям на выборах и штурму Капитолия его сторонниками в прошлом году, передает РИА Новости.

Демократы — это радикальные левые марксисты, которые хотят убить страну, а президент Штатов Джо Байден — умственно отсталый. Такое мнение высказал Трамп 25 декабря. В своем обращении он также назвал Минюст США «министерством несправедливости».

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