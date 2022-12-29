Онколог Воробьев назвал сигнализирующие об опухоли в легких признаки

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Онколог Андрей Воробьев назвал признаки кашля, сигнализирующие о том, что у человека может быть раковая опухоль в легких. Он сообщил, что нужно обратить внимание на затяжной кашель, который не проходит в течение трех недель.

— На ранних стадиях обычно нет признаков рака легких. Если у вас длительный кашель, который усугубляется, то это может быть признаком потенциально смертельного заболевания, — рассказал медик.

Онколог отметил, что в случае возникновения крови при кашле следует незамедлительно обратиться к специалисту. Также Воробьев подчеркнул, что в случае возникновения у пациента рака легких он может испытывать боль при кашле, у него могут начаться рецидивирующие инфекции грудной клетки, частая одышка, усталость, потеря аппетита или веса.

Врач предупредил, что заболевание может привести к проблемам с глотанием, хрипу, отеку лица или шеи, а также к боли в груди или плече, сообщает портал «Медик форум».

Рак тяжело диагностировать на ранних стадиях, так как его симптомы начинают проявляться не сразу. Об этом рассказал онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов.