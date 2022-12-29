Московские рентгенологи оставили свыше 100 тысяч комментариев о работе нейросети

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Итоги конкурса среди рентгенологов, использующих в своей работе сервисы на основе искусственного интеллекта, подвели в столице. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров.

— Сегодня в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину уже проанализировано более восьми миллионов лучевых исследований. Сейчас алгоритмы доступны рентгенологам 150 медицинских учреждений, в том числе детских, — отметил он.

Количество столичных специалистов, которые используют сервисы искусственного интеллекта в повседневной практике, за последний год увеличилось в 1,5 раза.

По словам директора столичного Центра диагностики и телемедицины, главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы Юрия Васильева, в рамках конкурса врачи оставляют отзывы о результатах работы нейросетей. Чем подробнее комментарий специалиста, тем больше информации, необходимой для усовершенствования алгоритмов, получают ИТ-специалисты.

За три года существования конкурса в нем приняли участие около 500 специалистов, которые оставили более 100 тысяч комментариев, передает официальный сайт мэра Москвы.

Искусственный интеллект помог при анализе почти восьми миллионов лучевых исследований по 17 различным направлениям в Москве. Сегодня нейросети помогают столичным специалистам в исследованиях признаков рака легкого, коронавируса, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты и так далее.