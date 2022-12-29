Андрей Бочкарев: Свод станции «Физтех» готов на 50 процентов

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва, Дмитровское шоссе (дублёр) Карта всех событий

Специалисты выполнили 50 процентов работ по устройству свода платформенной части строящейся станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Непосредственно к устройству монолитного свода строители приступили в конце сентября текущего года. Несмотря на то что работы производятся в зимний период, все они ведутся с соблюдением температурных условий, необходимых для схватывания бетона, — сказал он.

Заммэра добавил, что изначально проектом предусматривалось строительство одного, южного вестибюля станции. Однако план работ был пересмотрен, в связи с чем будет обустроен еще северный вестибюль. Такому решению поспособствовали пожелания жителей прилегающего района.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков отметил, что свод будущей станции будет состоять из 18 заходок. На данный момент забетонировано девять из них, остальные обустроят к концу марта следующего года.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что продлевающий Люблинско-Дмитровскую линию столичного метро участок готов более чем на 50 процентов. Он пояснил, что на месте работ было разработано около 630 тысяч кубометров грунта.