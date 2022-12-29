Москвичам рассказали о работе центра поддержки семей мобилизованных

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Свыше 40 тысяч раз обратились за помощью в центр поддержки семей мобилизованных с начала его работы. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Как только началась мобилизация, мы сразу поняли, что для семей это означает существенное изменение традиционных условий жизни. Им, конечно, будет необходима помощь, поэтому на 10-й день мы создали профильный центр. Обращаются к нам по всем возможным проблемам, — рассказала она.

В качестве первоочередных заммэра отметила трудоустройство, обучение, устройство пожилых родителей в социальные учреждения и предоставление им социальных помощников на дому. Помимо этого, многие горожане обращались за помощью для детей. По ее словам, из 40 тысяч обращений 97 процентов запросов уже выполнено, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ракова сообщила, что столица организует новогодние поздравления и мероприятия для родственников участников специальной военной операции (СВО). Социальные работники в компании Деда Мороза развезут подарки детям, женам и родителям призванных жителей Москвы до 30 декабря.