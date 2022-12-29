Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Терапевт рассказал, какие болезни могут спровоцировать натуральные елки в квартире

Александр Афонин
Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Терапевт рассказал, какие болезни могут спровоцировать натуральные елки в квартире
Фото: Pexels

Размещение натуральной елки в квартире в преддверии Нового года не представляет какой-либо опасности для здоровья, однако если у человека аллергия, то он может столкнуться с осложнениями. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов.

— Они могут быть опасны только в исключительных случаях. Например, если у человека аллергия, — сказал специалисты.

Собеседник «ВМ» добавил, что появление симптомов аллергии в большинстве случаев связано не с самим деревом, а с его цветением. Как правило, оно происходит летом и зимой опасности не представляет.

По мнению терапевта, наибольший вред для здоровья человека могут принести еловые ветки. Они способны вызвать столбняк, так как при перевозке дерево может заразиться инфекцией. Если грязь с елки попадет в рану, то рекомендуется сразу обратиться к врачу и сделать необходимую прививку.

Также Алексей Парамонов рассказал «Вечерней Москве», что эфирные масла, которыми обладает елка, не несут никакого вреда. Однако, по его словам, польза ароматерапии в домашних условиях не доказана.

Здоровье Врачи Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте