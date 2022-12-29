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Надя Ручка рассказала о конфликтах между солистками группы «Блестящие»

Ирина Игнатенко
Общество
Надя Ручка рассказала о конфликтах между солистками группы «Блестящие»

Весной 2022 года стало известно, что Надя Ручка вернулась в родной коллектив «Блестящие». Теперь солистки выступают впятером. Певица рассказала, случались ли серьезные конфликты в группе за время ее существования.

— Прямых, жестких конфликтов не было никогда. Может, продюсеры так удачно нас подбирали. Нам удалось сохранить хорошие отношения, мы встречаемся вне сцены, ходим на дни рождения детей, — рассказала Надя Ручка в интервью Пятому каналу.

Она добавила, что на гастролях могли произойти мелкие ссоры, но чаще всего это было связано с усталостью из-за постоянных перелетов, репетиций и выступлений.

До этого певица Надя Ручка рассказала о пережитых изнасилованиях. В юности артистка два раза подвергалась сексуальному насилию.

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