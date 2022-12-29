Эксперт Аитов назвал плюсы цифрового рубля

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Заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов назвал плюсы цифрового рубля.

Эксперт отметил, что цифровой рубль позволит государству легко отслеживать любые траты не только физических лиц, но и организаций.

— Скажем, компания выиграла государственный тендер. В этом случае будет уместно отследить, куда именно она потратила полученные из госбюджета средства, — отметил он в комментарии РИАМО.

Кроме того, станет гораздо проблематичнее давать взятки при получении госфинансирования в цифровых рублях. Платежи в них в силу своей прозрачности позволят противодействовать коррупции, затруднят ее.

Рубль в следующем году будет стоить от 72 до 75 единиц за доллар. Такой базовый сценарий реализуется, если Россия и Запад сумеют избежать экономических катаклизмов. Об этом заявил директор департамента инвестиционного консультирования Андрей Шенк, передает Nation news.

До этого аналитик Арсений Поярков пояснил, зачем нужен цифровой рубль.