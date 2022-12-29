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Эксперт Аитов назвал плюсы цифрового рубля

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперт Аитов назвал плюсы цифрового рубля
Фото: shutterstock

Заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов назвал плюсы цифрового рубля.

Эксперт отметил, что цифровой рубль позволит государству легко отслеживать любые траты не только физических лиц, но и организаций.

— Скажем, компания выиграла государственный тендер. В этом случае будет уместно отследить, куда именно она потратила полученные из госбюджета средства, — отметил он в комментарии РИАМО.

Кроме того, станет гораздо проблематичнее давать взятки при получении госфинансирования в цифровых рублях. Платежи в них в силу своей прозрачности позволят противодействовать коррупции, затруднят ее.

Рубль в следующем году будет стоить от 72 до 75 единиц за доллар. Такой базовый сценарий реализуется, если Россия и Запад сумеют избежать экономических катаклизмов. Об этом заявил директор департамента инвестиционного консультирования Андрей Шенк, передает Nation news.

До этого аналитик Арсений Поярков пояснил, зачем нужен цифровой рубль.

Цифровые технологии Коррупция Рубль
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