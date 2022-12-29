Власти Саратовской области заявили об уничтожении БПЛА в Энгельсском районе

Фото: Минобороны РФ

В Энгельсском районе Саратовской области сбили беспилотник украинской армии. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

— Системы ПВО сбили в Энгельсском районе БПЛА. В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет, — отметил он.

Глава региона уточнил, что в результате инцидента люди не пострадали. По его словам, на месте работают оперативные службы. Также Бусаргин в Telegram-канале опроверг информацию об эвакуации детских садов, а местные дошкольные учреждения работают в штатном режиме, добавил он.

До этого сообщалось, что на территории Энгельского района Саратовской области сработала система ПВО, в связи с этим на территории региона был ликвидирован неопознанный объект.

26 декабря в Энгельсе произошел инцидент с хлопком. Объекты гражданской инфраструктуры в городе в результате инцидента не пострадали.

Минобороны сообщило, что трое военных из состава ВС РФ были смертельно ранены из-за падения обломков беспилотника на аэродроме в Энгельсе. В оборонном ведомстве уточнили, что после атаки БПЛА ВСУ на аэродром авиационная техника осталась без повреждений.