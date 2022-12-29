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Московский зоопарк поздравил медведя Диксона с Новым годом

Полина Долганова
Город
Московский зоопарк поздравил медведя Диксона с Новым годом
Фото: Пресс-служба зоосада
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Специалисты Московского зоопарка поместили в вольер медведя Диксона подвесную сосну с яблоками и положили под нее новогодний подарок. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

В состав подарка для животного вошли мясо, рыбий жир и селедка.

— Сосна медведю очень понравилась — он долго и с большим интересом обнюхивал ее и пробовал на вкус, жевал иголки. Дерево специально разместили сверху, чтобы Диксон тянулся к нему: таким образом в работу включаются мышцы, которые необходимо разрабатывать, — написала Акулова в Telegram-канале.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

Впервые в свой заснеженный уличный вольер Диксон вышел 15 декабря. Акулова отметила, что для медведя это был первый естественный снег в зоопарке, в котором он смог вдоволь поваляться.

Она также рассказала, что Диксон все еще остается подростком, хотя очевидные признаки взросления у него есть. Так, чем старше медведь становится, тем больше он прибавляет в весе.

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