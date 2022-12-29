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В офисе Зеленского заявили об идентичных с США взглядах о конце конфликта на Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В офисе Зеленского заявили об идентичных с США взглядах о конце конфликта на Украине
Фото: president.gov.ua

Цели и видения условий прекращения конфликта на Украине у Вашингтона и Киева совпадают на сто процентов. Об этом заявил глава офиса президента республики Андрей Ермак в четверг, 29 декабря.

— Они сегодня четко с нами, и они считают, что наша победа — это будет их победа, — сказал чиновник.

Ермак подчеркнул, что Киев не пойдет с Москвой на компромиссы «касательно независимости, территориальной целостности, суверенитета» Украины, передает РИА Новости.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по телефону обсудил с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем формулу мирного урегулирования конфликта в стране.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что переговоры между Россией и Украиной возможны только после выполнения всех целей СВО. В ином случае киевский режим сможет уклониться от соблюдения каких-либо договоренностей, уточнил он.

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