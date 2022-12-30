Пеле похоронят на вертикальном кладбище в Бразилии, вошедшем в Книгу рекордов Гиннеса
Единственного в истории трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле похоронят в бразильском городе Сантос на вертикальном кладбище, которое входит в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщил в четверг, 29 декабря, портал G1.
Это высотное здание, где более 30 этажей.
— После всех прощаний тело Пеле будет доставлено в Memorial Necrópole Ecumênica — кладбище, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее вертикальное кладбище в мире. Там он будет похоронен, на церемонии будут присутствовать только семья и близкие друзья, — сказано в сообщении.
Футболист сам приобрел место на этом кладбище 19 лет назад. Он рассказывал, что это место ему показалось не похожим на кладбище, оно передавало ощущение душевного мира и спокойствия. Его построил аргентинец Хосе Альтстут, который был другом спортсмена. В этом месте похоронены близкие и друзья Пеле.
Причиной смерти Пеле стал множественный отказ внутренних органов. Об этом сказано в официальном бюллетене клиники «Альберт Эйнштейн».
Трехкратный чемпион мира в составе бразильской сборной Пеле скончался в возрасте 82 лет в четверг, 29 декабря.
«Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии великого и легендарного спортсмена. Так, например, Пеле был внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве автора наибольшего количества забитых мячей в истории футбола.