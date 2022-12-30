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Пеле похоронят на вертикальном кладбище в Бразилии, вошедшем в Книгу рекордов Гиннеса

Юлия Курганова
Спорт
Пеле похоронят на вертикальном кладбище в Бразилии, вошедшем в Книгу рекордов Гиннеса
Фото: shutterstock

Единственного в истории трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле похоронят в бразильском городе Сантос на вертикальном кладбище, которое входит в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщил в четверг, 29 декабря, портал G1.

Это высотное здание, где более 30 этажей.

— После всех прощаний тело Пеле будет доставлено в Memorial Necrópole Ecumênica — кладбище, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее вертикальное кладбище в мире. Там он будет похоронен, на церемонии будут присутствовать только семья и близкие друзья, — сказано в сообщении.

Футболист сам приобрел место на этом кладбище 19 лет назад. Он рассказывал, что это место ему показалось не похожим на кладбище, оно передавало ощущение душевного мира и спокойствия. Его построил аргентинец Хосе Альтстут, который был другом спортсмена. В этом месте похоронены близкие и друзья Пеле.

2015 год / Фото: Imago / Hindustan Times
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2015 год / Фото: Imago / Hindustan Times
Владимир Путин, Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона во время встречи со звездами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в финальной жеребьевке ФИФА — 2018 в России (2017 год) / Фото: РИА Новости
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Владимир Путин, Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона во время встречи со звездами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в финальной жеребьевке ФИФА — 2018 в России (2017 год) / Фото: РИА Новости
Фото: Imago/TASS
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Фото: Imago/TASS
2015 год / Фото: Imago/TASS
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2015 год / Фото: Imago/TASS
Пеле встретился со своими поклонниками во время визита в Москву (2003 год) / Фото: Виталий Белоусов / ТАСС
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Пеле встретился со своими поклонниками во время визита в Москву (2003 год) / Фото: Виталий Белоусов / ТАСС
Пеле и модель Клаудия Шиффер во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Германии, 2006 год / Фото: Imago images / Ulmer
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Пеле и модель Клаудия Шиффер во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Германии, 2006 год / Фото: Imago images / Ulmer
2014 год / Фото: imago sportfotodienst
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2014 год / Фото: imago sportfotodienst
2016 год / Фото: Zuma/TASS
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2016 год / Фото: Zuma/TASS
Финал Кубка ФИФА, Бразилия — Италия, 1970 год / Фото: Imago images / Varley Media
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Финал Кубка ФИФА, Бразилия — Италия, 1970 год / Фото: Imago images / Varley Media
1969 год / Фото: Imago images / WEREK
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1969 год / Фото: Imago images / WEREK
1970 год / Фото: Imago images / Sven Simon
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1970 год / Фото: Imago images / Sven Simon
1970 год / Фото: Imago images / Sven Simon
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1970 год / Фото: Imago images / Sven Simon
1977 год / Фото: Imago images / WEREK
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1977 год / Фото: Imago images / WEREK
Во время своего последнего матча, 1977 год / Фото: Imago images / Colorsport
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Во время своего последнего матча, 1977 год / Фото: Imago images / Colorsport
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев и бразильский футболист Пеле во время встречи с участниками международного фестиваля «Детский саммит» в Японии, 1991 год / Фото: Александр Чумичев, Юрий Лизунов / ТАСС
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Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев и бразильский футболист Пеле во время встречи с участниками международного фестиваля «Детский саммит» в Японии, 1991 год / Фото: Александр Чумичев, Юрий Лизунов / ТАСС

Причиной смерти Пеле стал множественный отказ внутренних органов. Об этом сказано в официальном бюллетене клиники «Альберт Эйнштейн».

Трехкратный чемпион мира в составе бразильской сборной Пеле скончался в возрасте 82 лет в четверг, 29 декабря.

«Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии великого и легендарного спортсмена. Так, например, Пеле был внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве автора наибольшего количества забитых мячей в истории футбола.

Футбол Смерть Похороны Кладбища Бразилия
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