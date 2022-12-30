Пеле похоронят на вертикальном кладбище в Бразилии, вошедшем в Книгу рекордов Гиннеса

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Единственного в истории трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле похоронят в бразильском городе Сантос на вертикальном кладбище, которое входит в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщил в четверг, 29 декабря, портал G1.

Это высотное здание, где более 30 этажей.

— После всех прощаний тело Пеле будет доставлено в Memorial Necrópole Ecumênica — кладбище, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее вертикальное кладбище в мире. Там он будет похоронен, на церемонии будут присутствовать только семья и близкие друзья, — сказано в сообщении.

Футболист сам приобрел место на этом кладбище 19 лет назад. Он рассказывал, что это место ему показалось не похожим на кладбище, оно передавало ощущение душевного мира и спокойствия. Его построил аргентинец Хосе Альтстут, который был другом спортсмена. В этом месте похоронены близкие и друзья Пеле.

1/15 2015 год / Фото: Imago / Hindustan Times 2/15 Владимир Путин, Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона во время встречи со звездами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в финальной жеребьевке ФИФА — 2018 в России (2017 год) / Фото: РИА Новости 3/15 Фото: Imago/TASS 4/15 2015 год / Фото: Imago/TASS 5/15 Пеле встретился со своими поклонниками во время визита в Москву (2003 год) / Фото: Виталий Белоусов / ТАСС 6/15 Пеле и модель Клаудия Шиффер во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Германии, 2006 год / Фото: Imago images / Ulmer 7/15 2014 год / Фото: imago sportfotodienst 8/15 2016 год / Фото: Zuma/TASS 9/15 Финал Кубка ФИФА, Бразилия — Италия, 1970 год / Фото: Imago images / Varley Media 10/15 1969 год / Фото: Imago images / WEREK 11/15 1970 год / Фото: Imago images / Sven Simon 12/15 1970 год / Фото: Imago images / Sven Simon 13/15 1977 год / Фото: Imago images / WEREK 14/15 Во время своего последнего матча, 1977 год / Фото: Imago images / Colorsport 15/15 Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев и бразильский футболист Пеле во время встречи с участниками международного фестиваля «Детский саммит» в Японии, 1991 год / Фото: Александр Чумичев, Юрий Лизунов / ТАСС

Причиной смерти Пеле стал множественный отказ внутренних органов. Об этом сказано в официальном бюллетене клиники «Альберт Эйнштейн».

Трехкратный чемпион мира в составе бразильской сборной Пеле скончался в возрасте 82 лет в четверг, 29 декабря.

«Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии великого и легендарного спортсмена. Так, например, Пеле был внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве автора наибольшего количества забитых мячей в истории футбола.