Трехдневный траур объявили в Бразилии в связи со смертью Пеле
Трехдневный траур объявили в Бразилии в связи с кончиной трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Документ размещен в четверг, 29 декабря, в правительственном вестнике Diário Oficial da União.
— Объявляется официальный общенациональный траур продолжительностью три дня с даты публикации настоящего указа в связи со смертью Эдсона Арантиса ду Насименту, Пеле, бывшего футболиста, — сказано в указе.
В пресс-службе президента Бразилии Жаира Болсонару подчеркнули значимость феномена Пеле для мирового спорта.
— Единственный трехкратный чемпион мира на деле показал, что был не только великим спортсменом, но и великим гражданином и патриотом, несшим славу о Бразилии, где бы он ни оказывался, — сказано в соцсети Twitter правительства, передает ТАСС.
Пеле похоронят в бразильском городе Сантос на вертикальном кладбище, которое входит в Книгу рекордов Гиннеса. Это высотное здание, где более 30 этажей.
Трехкратный чемпион мира в составе бразильской сборной Пеле скончался в возрасте 82 лет в четверг, 29 декабря.
«Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии великого и легендарного спортсмена. Так, например, Пеле был внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве автора наибольшего количества забитых мячей в истории футбола.