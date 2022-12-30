«Варил курицу для одноклассников»: друзья Путина рассказали, как они отмечали Новый год в молодости

Фото: Администрация президента РФ

Одноклассники президента России Владимира Путина рассказали, как они вместе отмечали Новый год в молодости. Оказывается, будущий глава страны и на охоту ездил, и курицу по особому рецепту готовил, и в костюм зайца на утреннике наряжался.

— Самый интересный Новый год, как мне кажется, был в 1967 или 1968 году — мы тогда отдыхали на базе охотников. Вместе готовили праздничный обед. Володя варил курицу к праздничному столу в каком-то соусе, — рассказал одноклассник Путина, который общается с ним до сих пор.

Он поделился, что в последующие годы приятели часто ездили на дачу к Путиным в Тосно, где и отмечали Новый год небольшой компанией.

Рассказали друзья президента и о его любимых новогодних блюдах.

— Любимым блюдом была треска в томате. Она всегда была на праздничном столе в семье Путиных, — сообщил друг российского лидера в интервью изданию «Комсомольская правда».

Товарищи отметили, что до сих пор Новый год является для президента и его семьи исключительно домашним и тихим праздником.

Владимир Путин обратится с традиционным новогодним поздравлением к гражданам России в привычном формате. Об этом 28 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.