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Московский зоопарк будет работать без выходных в новогодние праздники

Георгий Соланович
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Московский зоопарк будет работать без выходных в новогодние праздники
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Московский зоопарк будет работать без выходных в предстоящие новогодние праздники, сообщили в пресс-службе зоосада в пятницу, 30 декабря.

— 31 декабря — сокращенный день: прийти в гости к нашим обитателям можно будет с 9:00 до 15:00, вход будет работать до 14:00. С 1 января 2023 года время работы — с 9:00 до 17:00, вход — до 16:00, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для посещения открыты все павильоны зоопарка — многие его обитатели не боятся холодов и зимой гуляют в уличных вольерах, передает агентство городских новостей «Москва».

15 декабря в свой заснеженный уличный вольер впервые вышел медведь Диксон. Для животного это был первый естественный снег в зоопарке, в котором он смог вдоволь поваляться.

Как рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова, Диксон все еще остается подростком, хотя очевидные признаки взросления у него есть. Так, чем старше медведь становится, тем больше он прибавляет в весе.

Накануне специалисты столичного зоопарка поместили в вольер медведя Диксона подвесную сосну с яблоками и положили под нее новогодний подарок.

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