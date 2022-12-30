Тележурналист Твалтвадзе: Пеле был богом для Бразилии и настоящей легендой

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Пеле — гений и легенда футбола. Видеть его игру было настоящим счастьем. Именно с ним ассоциируют Бразилию. Такое мнение выразил российский тележурналист, продюсер, спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе.

Комментатор отметил, что футболиста лучше отыскать очень сложно. Он напомнил, что Пеле был и является единственным в истории трехкратным чемпионом мира.

Твалтвадзе назвал Пеле выдающейся личностью и отметил, что тот был настоящим символом для Бразилии.

— Это была визитная карточка Бразилии. Кто-то скажет, что это Христос, который стоит над Рио. Богом для Бразилии был Пеле, ну я так считаю, — подчеркнул он в комментарии «360».

«Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии великого и легендарного спортсмена. Так, например, Пеле был внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве автора наибольшего количества забитых мячей в истории футбола.