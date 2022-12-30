Глюкоза подарила дочери часы Rolex за миллион рублей

Фото: YouTube / Сама Меньшова

Российская певица Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась в своем микроблоге реакцией детей на роскошные подарки в честь Нового года.

Поп-дива показала ролик, на котором ее дети распаковывают свои подарки. Ее старшая дочка Лидия получила от матери желанные часы люксового бренда Rolex Oyster Perpetual с зеленым циферблатом. Как уточняется, аналогичные часы стоят более миллиона рублей.

Младшая дочь Вера получила от мамы дизайнерскую сумку черно-белого цвета. При этом ее бренд и цена не раскрываются.

— Довольный человек № 1 и счастливый человек номер № 2, — подписала видеоролик в социальной сети.

PR-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал «Вечерней Москве», как поющая телеведущая проведет новогоднюю ночь. По его словам, январские праздники Бузова отметит в своей новой квартире, в которую она недавно заехала. После этого теледива, уточнил он, отправится на выступление в московский ресторан, где у нее намечена концертная шоу-программа.

Детский психолог Наталья Искра дала советы, как сделать идеальный новогодний подарок для ребенка. Эксперт посоветовала договариваться о подарке с ребенком заранее и оговаривать предельную сумму. Также нужно учитывать интересы ребенка.