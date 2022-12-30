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РФС и УЕФА создадут рабочую группу по вопросу возвращения команд в международные турниры

Полина Долганова
Спорт
РФС и УЕФА создадут рабочую группу по вопросу возвращения команд в международные турниры
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) вместе с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) создадут рабочую группу, которая будет вырабатывать дорожную карту по оперативному возвращению отечественных команд в международный спорт. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказал глава РФС Александр Дюков.

— Принято решение обратиться к УЕФА по вопросу создания рабочей группы. Пригласили туда трех членов УЕФА, хотим также пригласить представителей МОК и ФИФА. С ними разговора об участии в рабочей группе не было. Думаю, ФИФА заинтересуется, им тоже важно найти решение, — заявил он.

По его словам, работу планируется завершить к 1 апреля 2023 года. Дюков подытожил, что для России важно принять участие в мировом первенстве по футболу в 2026 году, передает РИА Новости.

Шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник заявил «Вечерней Москве», что если Россия выйдет из УЕФА и перейдет в Азиатскую конфедерацию футбола, то получит новые возможности, однако у такого решения есть недостатки: например, ряд азиатских стран негативно отнесутся к такому переходу.

Футбол УЕФА РФС Россия
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