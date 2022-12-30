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Автомобиль перевернулся в результате аварии на Киевском шоссе

Полина Долганова
Происшествия
Автомобиль перевернулся в результате аварии на Киевском шоссе
Фото: Depositphotos
Москва, поселение Марушкинское, Киевское шоссе, 33-й километр Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на 33-м километре Киевского шоссе. Об этом в пятницу, 30 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В результате аварии одна из машин перевернулась. Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП в настоящее время уточняются.

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах столицы за девять месяцев 2022 года снизилось на девять процентов по сравнению с прошлым годом.

Также снизилось количество пострадавших. Ранения получили на шесть процентов меньше людей, чем за аналогичный период 2021 года.

Количество летальных исходов в дорожно-транспортных происшествиях с участием московских таксистов сократилось на 67 процентов по сравнению с прошлым годом. ГИБДД подсчитала статистику ДТП за прошедшие девять месяцев 2022 года.

По информации ведомства, столичные такси в целом стали попадать в аварии реже на пять процентов по сравнению с аналогичным отрезком 2021 года.

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