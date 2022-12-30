Пожар произошел в квартире жилого дома на Живописной улице в Москве

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Москва, Живописная улица, 5к3 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом в пятницу, 30 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу Живописная улица, дом 5, корпус 3. Огонь распространился на площади пять квадратных метров в квартире на девятом этаже дома.

Из помещения удалось спасти одного человека. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Другое возгорание произошло на севере столицы в четверг, 29 декабря. Горела квартира, расположенная на первом этаже жилого дома.

Пожарные спасли из огня четверых человек. В результате происшествия погиб ребенок, еще один человек пострадал. По данным фактам Следственный комитет возбудил уголовное дело.