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График работы Музеев Московского Кремля изменится на новогодних каникулах

Полина Долганова
Город
График работы Музеев Московского Кремля изменится на новогодних каникулах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Кремль Карта всех событий

Музеи Московского Кремля изменят график приема посетителей на время новогодних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе культурных учреждений в пятницу, 30 декабря.

Уточняется, что Музеи Кремля 31 декабря будут работать до 16:00. При этом 1 января они откроются в 12:00.

В остальные дни праздников учреждения будут работать в штатном режиме. Успенский собор будет закрыт для посетителей 2 января с 15:00, 3 января — до 14:00, 7 января — с 15:00, 8 января — до 14:00, 11 января — с 15:00, 21 января — с 15:00, 22 января — до 14:00, 24 января — с 15:00, а 25 января — до 14:00, говорится в Telegram-канале музеев.

Проход на Красную площадь будет ограничен с 18:00 30 декабря до 07:00 1 января. Помимо этого, с 18:00 31 декабря до 07:00 1 января доступ будет также ограничен на площадь Революции и Манежную площадь.

Во время новогодних праздников в Москве запланированы детские представления, праздничные ярмарки и гуляния, однако крупномасштабных массовых мероприятий и фейерверочных показов в городе не будет.

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