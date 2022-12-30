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Бывший главный раввин Москвы порекомендовал евреям покинуть Россию

Евгений Жуков
Общество
Бывший главный раввин Москвы порекомендовал евреям покинуть Россию
Фото: World Economic Forum / CC BY-SA 2.0

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт посоветовал представителям еврейского сообщества покинуть территорию России, «пока можно», прежде чем их «сделают козлами отпущения» за трудности, вызванные проведением спецоперации на Украине.

Он добавил, что в связи с обострением отношений с западными странами в России якобы резко вырос уровень антисемитизма.

— Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев — это уехать, — сказал он.

Гольдшмидт также добавил, что подобное происходило в те эпохи, когда «политическая система оказывалась в опасности», сделав сравнение «с царскими временами и концом сталинского режима», передает The Guardian.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что основные веяния антисемитизма идут из Запада.

Она также заявила, что фундаментом для роста антисемитизма в Соединенных Штатах стала легкость применения «культуры отмены» в отношении целых народов.

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