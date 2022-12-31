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Приметы и советы

ООН призвала обеспечить поставки удобрений из России на мировой рынок

Егор Провоторов
В мире
ООН призвала обеспечить поставки удобрений из России на мировой рынок
Фото: twitter/RussiaUN

Реализация Черноморской зерновой инициативы привела к снижению цен на продовольствие, но требуется также обеспечить поставку российских удобрений на мировой рынок, чтобы их могли купить фермеры из развивающихся стран. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспен.

Она отметила, что цены на продовольствие для «уязвимых семей» снизились на 16 процентов, а также удалось ограничить «спекулятивное поведение на рынке». При этом чиновница дала понять, что цели Черноморской сделки достигнуты не полностью.

По словам Гринспен, нужно, чтобы зерновая инициатива была продолжена, цены снижались и чтобы экспортируемое российское продовольствие и удобрения поступали на глобальные рынки.

На мировом рынке цены на удобрения выросли больше, чем цены на продовольствие. Генсек UNCTAD напомнила, что мелкие фермерские хозяйства в развивающихся государствах не имеют возможности покупать удобрения по нынешним высоким ценам, что неминуемо скажется на производстве продовольствия в 2023 году.

Она заметила, что остается мало времени до завершения посевного сезона в Северном полушарии. Теперь требуется наращивать усилия, чтобы доставить много удобрений в ближайшие недели туда, где они необходимы. Гринспен потребовала сотрудничества и координации усилий на глобальном уровне с различными организациями системы ООН, а также с ЕС и Великобританией, чтобы не допустить кризиса, пишет ТАСС.

В середине декабря генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что были получены документы, разрешающие вывоз российских удобрений, грузы с которыми застряли в портах Нидерландов, Бельгии и Эстонии.

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