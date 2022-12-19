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Приметы и советы

В ООН сообщили о получении разрешения на вывоз удобрений России из ряда портов

Лейла Алиева
В мире
В ООН сообщили о получении разрешения на вывоз удобрений России из ряда портов
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что были получены документы, разрешающие вывоз российских удобрений, грузы с которыми застряли в портах Нидерландов, Бельгии и Эстонии.

— На данный момент также завершены инспекции других грузов в Роттердаме, Антверпене и Эстонии, разрешение на их вывоз уже получено, — сказал политик.

В ноябре из Нидерландов в Мозамбик отправилось судно с российскими удобрениями, которые затем по земле планируется доставить в Малави. Латвия согласилась вывезти 190 тысяч тонн удобрений из России, в настоящее время проводятся инспекции, сообщают «Известия».

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений. Прежде всего сделка подразумевает разрешение экспорта зерна и удобрений с Украины через Черное море. При этом канцлер отметил, что гораздо лучше, чтобы можно было перевозить большие объемы морским путем.

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