Al-Watan: Турция решила вывести свои войска с территории Сирии

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Турецкое правительство после встречи министров обороны Турции, Сирии и России в Москве дало согласие на вывод своих войск с сирийской территории. Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске.

Согласно предоставленным данным, в ходе обсуждения сторонами поднимался вопрос выполнения соглашения 2020 года, касающегося трассы M4 в северной части Сирии. Помимо этого, представители трех государств выяснили, что формирования запрещенной в турецком государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) «являются агентами Израиля и США и представляют наибольшую опасность для Турции и Сирии», сообщает РИА Новости.

Напомним, что 28 декабря главы Минобороны Турции, Сирии и России — Хулуси Акар, Али Махмуд Аббас и Сергей Шойгу — провели встречу в российской столице. По данным министерства, стороны обсудили пути разрешения сирийского кризиса, проблему беженцев, а также совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками в Сирии.

До этого президент Турции Реджен Тайип Эрдоган сообщил, что республика предпримет все необходимые шаги в следующем году для формирования специальной зоны безопасности для закрытия 30-километровой бреши на границе с Сирией.