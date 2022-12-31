WhatsApp с 1 января перестанет работать на смартфонах с устаревшей операционной системой

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С начала следующего года мессенджер WhatsApp* перестанет функционировать на устройствах со старой версией операционных систем. Об этом рассказал старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

— Если ваше устройство имеет операционную систему ниже рекомендованной, то доступ к мессенджеру вам будет закрыт. Проверить версию ОС можно в настройках, — пояснил он.

В качестве устаревших моделей называются iPhone 5 и 5с, модели компаний Sony, LG, Samsung и других. Специалист рекомендует приобрести новый смартфон в том случае, если ваша модель телефона попала под ограничение. Кроме того, Кузьменко предупредил об опасности использования «серых» способов обхода запретов мессенджера, сообщает «Прайм».

Компания WhatsApp в сентябре объявила о прекращении поддержки iOS 10 и Android 4. «Вечерняя Москва» узнала, нужно ли уже сейчас менять свой телефон или достаточно обновить операционку устройства, чтобы мессенджер вновь заработал.

Кроме того, руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграции» Валерий Степанов заявил, что пользователи некоторых мессенджеров могут попасться на уловку мошенников и стать жертвами слежки. По его словам, уязвимости WhatsApp дают злоумышленникам возможность собрать о пользователе значительный объем данных.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.