Ефимов: В Москве по концессии будет создана гостиничная сеть

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Столичное руководство объявило конкурс на право заключения концессионного соглашения, предусматривающего реконструкцию трех городских зданий под создание гостиничной сети. Об этом в субботу, 31 декабря, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, новые отели будут возведены в Центральном и Западном административных округах столицы.

Ефимов также отметил, что данный вид договора представляет собой одну из самых распространенных форм государственно-частного партнерства в городе. По условиям такого соглашения владелец частного бизнеса обязуется построить или преобразить имущество, принадлежащее Москве, после чего эксплуатировать его и получать от этого прибыль.

Представитель мэрии добавил, что столичные власти заключат с победителем конкурса концессию на 49 лет, однако все объекты, указанные в договоре останутся имуществом столицы.

Основной целью данной инициативы стало вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых ветхих объектов недвижимости, а также реализация реконструкции без привлечения бюджетных средств.

В свою очередь глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что в рамках данного проекта город передаст инвестору три пустующих здания, расположенных на Киевской улице, в Брошевском и в Большом Сухаревском переулках. Помимо проведения общей реконструкции объекта, победитель аукциона оснастит здания оборудованием, инвентарем и мебелью.

Все строения находятся в исторических локациях в районе основных достопримечательностей города. В рамках концессии будет создана единая сеть гостиниц формата B&B (Bed and Breakfast).

До этого Владимир Ефимов рассказал, что в столичном районе Лефортово пройдет реорганизация двух земельных участков в рамках программы комплексного развития территорий.