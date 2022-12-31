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Москвичам рассказали о работе городского транспорта в новогоднюю ночь

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о работе городского транспорта в новогоднюю ночь
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В новогоднюю ночь в столице будут функционировать метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Горожанам будут доступны ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта (всего 166 маршрутов, в том числе 15 трамвайных и 16 регулярных ночных маршрутов), — говорится в сообщении.

Также в городе продлят до 03:00 движение поездов Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра столицы в правительстве города, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что метро, МЦК и маршруты наземного транспорта Москвы будут работать бесплатно в новогоднюю ночь. Также в новогоднюю и рождественскую ночи будет продлена работа 16 регулярных ночных маршрутов.

Накануне стало известно, что пассажиры Московского метрополитена в прямом эфире смогут посмотреть новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Видеотрансляция будет вестись на 22 тысячах экранов в вагонах поездов на всех линиях подземки.

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