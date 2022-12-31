«Гарри Поттер» может получить перезагрузку с обновленным актерским составом

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002)

Знаменитую кинофраншизу о волшебнике Гарри Поттере планируют переснять с новым актерским составом. Такая информация в субботу, 31 декабря, распространилась по Сети после утечки данных из компании Warner Bros.

По слухам, известная кинокомпания намерена сделать ремейк первой серии киносаги о Гарри Поттере в ближайшие пять лет. При этом отмечается, что Warner Bros. собирается пригласить не только новый актерский состав, но и поменять сюжетную линию. Предполагается, что кинокомпания решилась на этот шаг ради молодой аудитории зрителей, которые еще не успели познакомиться с волшебной франшизой.

Подобные сведения уже публиковались на просторах Сети, однако компания Warner Bros. всегда их опровергала. В этот раз руководство компании никак не комментирует данный инфоповод.

Фанаты серии уже выразили свое категорическое негодование по этому поводу. Поклонники уверены в том, что перезапуск франшизы негативно отразится на культовой истории, которую полюбило уже не одно поколение зрителей, передает РИА ФАН.

До этого продюсер студии Warner Bros., которая работает над новым сериалом по мотивам серии книг о волшебнике Гарри Поттере, Ченнинг Данги рассказала о работе над проектом.