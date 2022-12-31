Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Российская армия освободила населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области в результате успешных наступательных действий. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— На Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Дорожнянка Запорожской области, — говорится в сообщении.

В ходе боевых действий российской армии удалось ликвидировать до 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате массированного ракетного удара со стороны Вооруженных Сил России оказались заблокированы поставки вооружений с Запада для ВСУ. Из-за нарушения поставок путем железнодорожных перевозок оружие, переданное ВСУ со стороны западных стран, оказалось «заблокировано в тыловых районах».

Российская военная операция на Украине продолжится до достижения всех поставленных целей. Президент России Владимир Путин заявил, что это «длительный процесс». «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы узнать наиболее вероятные сценарии развития СВО в 2023 году.